افتتاح منفذ "عرعر" بين العراق والسعودية غداً الأربعاء

من المقرر أن تفتتح السلطات العراقية والسعودية منفذ "عرعر" الحدودي المشترك بينهما، يوم غد الأربعاء، أمام حركتي السفر والتجارة بين البلدين.

وقال مدير منفذ عرعر الحدودي العراقي، العميد حبيب كاظم، في تصريح صحفي، إن "المنفذ سيفتح ويباشر النشاط التجاري ومرور المسافرين يوم غد الأربعاء، والاستعدادات تمت لافتتاحه، كما تم تأمين الطريق الواصل بين عرعر- كربلاء، وعرعر- الأنبار".

يذكر أن الحكومتين العراقية والسعودية اتفقتا في وقت سابق على إعادة افتتاح معبر "عرعر" الحدودي بين البلدين والذي أغلق منذ عام 1991 عندما اجتاحت القوات العراقية الكويت.

المصدر: RT - واع