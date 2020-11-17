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الأمم المتحدة: الحدود بين إثيوبيا والسودان ستشهد أزمة إنسانية واسعة النطاق

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الأمم المتحدة: الحدود بين إثيوبيا والسودان ستشهد أزمة إنسانية واسعة النطاق
Reuters
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حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أزمة إنسانية منتظرة جراء القتال الدائر في إقليم تيغراي الإثيوبي،عند الحدود بين إثيوبيا والسودان، بعد فرار آلاف الأشخاص يوميا بسبب القتال.

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وقالت الأمم المتحدة إن نحو 27 ألف شخص فروا حتى الآن من النزاع في إثيوبيا.

وفي وقت سابق أفادت وكالة "رويترز" بأن "المئات قتلوا وفر 20 ألفا، على الأقل، إلى السودان"، وأنه وردت أنباء عن "ارتكاب أعمال وحشية منذ أن أمر رئيس الحكومة الإثيوبي، أبي أحمد، بشن ضربات جوية، وهجوم بري على زعماء إقليم تيغراي، لتحديهم سلطته".

المصدر: وكالات

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