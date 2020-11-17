وزير الري المصري بخصوص "النهضة": اتفاق يحفظ حقوق مصر ويحقق المنفعة للجميع

أكد وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، في لقائه مع سفير إيطاليا بالقاهرة، على رغبة مصر في استكمال المفاوضات بخصوص سد النهضة، وثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع.

وأضاف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري خلال لقائه سفير إيطاليا في القاهرة تأكيد بلاده على السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع بشأن سد النهضة.

ودعا إلى اتفاق يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

المصدر: بوابة الأهرام