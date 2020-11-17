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سلطان عمان يعفو عن مئات السجناء

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سلطان عمان يعفو عن مئات السجناء
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أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، عفوا خاصا عن 390 سجينا، مدانين في قضايا مختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مسؤول بشرطة عُمان أن من بين من شملهم قرار العفو 150 سجينا أجنبيا.

ويأتي العفو عن السجناء في سلطنة عمان بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للسلطنة، و"مراعاة لأسر هؤلاء النزلاء"، وفقا لما ذكرته الوكالة.

المصدر: وكالات

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