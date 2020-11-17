العاهل المغربي وأمير قطر يجريان محادثات هاتفية

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل المغربي، الملك محمد السادس، يوم الاثنين محادثات هاتفية.

وذكر الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم والملك محمد السادس بحثا خلال الاتصال "العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

بدوره، أفاد الديوان الملكي المغربي بأن آل ثاني "ثمن" القرارات التي أمر باتخاذها محمد السادس "لإعادة الوضع إلى طبيعته بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية".

كما هنأ أمير قطر العاهل المغربي، حسب الرباط، "على ما أسفرت عنه من نتائج إيجابية بإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع"، كما عبر آل ثاني عن "مساندته للمملكة المغربية فيما ترتئيه من إجراءات للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها".

ومن جهته، نوه العاهل المغربي بقرار أمير قطر بشأن "تنظيم انتخابات مباشرة لأعضاء مجلس الشورى خلال السنة القادمة، معتبرا أن هذه الخطوة الهامة تنسجم مع الاختيارات الدستورية لدولة قطر الشقيقة، وتشكل لبنة جديدة في مسلسل التطور والتحديث الذي يقوده سموه بكل رزانة وحكمة".

المصدر: وكالات