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بوتين يوجه وزارة الدفاع الروسية بإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية في السودان

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بوتين يوجه وزارة الدفاع الروسية بإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية في السودان
Sputnik Михаил Климентьев
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
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وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، وزارة الدفاع الروسية بإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية الروسية على الأراضي السودانية.

وأصدر بوتين مرسوما نشر في موقع المعلومات القانونية أعلن فيه مصادقته على مقترح الحكومة الروسية الخاص بتوقيع اتفاق مع الخرطوم حول إنشاء مركز إمداد مادي فني لقوات الأسطول الحربي البحري الروسي في أراضي السودان.

ووجه بوتين عبر المرسوم وزارة الدفاع الروسية بتوقيع هذا الاتفاق نيابة عن حكومة البلاد.  

المصدر: وكالات روسية

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