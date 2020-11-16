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إسرائيل تسلم لبنان مواطنا عبر الحدود

أخبار العالم العربي

إسرائيل تسلم لبنان مواطنا عبر الحدود
AFP
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش سلم المواطن اللبناني الذي تم رصده وإلقاء القبض عليه، قرب قرية الغجر، إثر محاولته اختراق الحدود يوم السبت.

وأوضح أدرعي في تغريدة عبر موقع "تويتر" أن "عملية تسليم ونقل المشتبه به إلى لبنان تمت بواسطة قوات اليونيفيل عبر معبر رأس الناقورة".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "قرر إعادته إلى لبنان بعد التحقيق معه. لا يهمنا انتماءه المذهبي أو الفئوي أو الترويج لسبب محاولة دخول الدولة إذا كان ذلك يتعلق بضيق الحال أو الوضع العام".

وشدد أدرعي على أن الجيش الإسرائيلي "ينظر ببالغ الخطورة لكل محاولة من شأنها انتهاك السيادة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يجري انطلاقا من أراضيها".

المصدر: RT

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