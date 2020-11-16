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"يد واحدة لا تصفق".. إسرائيل توجه رسالة للسعودية في يوم التسامح العالمي

أخبار العالم العربي

Reuters
السعودية
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وجهت إسرائيل رسالة إلى السعودية بمناسبة يوم التسامح العالمي الذي يحتفل به العالم في 16 نوفمبر من كل عام.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" تغريدة على "تويتر" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية قال فيها: "بمناسبة يوم التسامح العالمي، نشد على أيدي السعودية في مواجهة التطرف تحت عباءة الدين الإسلامي.. خطوة هامة لنشر الألفة والتسامح تحت سقف واحد".

وأضاف "يقول المثل يد واحدة لا تصفق.. نعم للتسامح".

وتأتي هذه الرسالة بعد يوم واحد من ترحيب تل أبيب بفتوى هيئة كبار العلماء في السعودية بخصوص جماعة "الإخوان المسلمين" التي وصفتها بأنها جماعة إرهابية وحذرت من الانتماء إليها.

وعلى حسابها بموقع التواصل الاجتماعي قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "يسعدنا نحن في إسرائيل أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة، ولا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس".

وأضافت: "نحن بأمس الحاجة إلى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها".

المصدر: RT

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