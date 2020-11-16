"يد واحدة لا تصفق".. إسرائيل توجه رسالة للسعودية في يوم التسامح العالمي

وجهت إسرائيل رسالة إلى السعودية بمناسبة يوم التسامح العالمي الذي يحتفل به العالم في 16 نوفمبر من كل عام.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" تغريدة على "تويتر" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية قال فيها: "بمناسبة يوم التسامح العالمي، نشد على أيدي السعودية في مواجهة التطرف تحت عباءة الدين الإسلامي.. خطوة هامة لنشر الألفة والتسامح تحت سقف واحد".

وأضاف "يقول المثل يد واحدة لا تصفق.. نعم للتسامح".

بمناسبة #يوم_التسامح_العالمي نشد على ايدي #السعودية في مواجهة التطرف تحت عباءة الدين الاسلامي. خطوة هامة لنشر الالفة والتسامح تحت سقف واحد. يقول المثل يد واحدة لا تصفق. نعم للتسامح 🇸🇦🇮🇱 https://t.co/NL6cikFUVI — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 16, 2020

وتأتي هذه الرسالة بعد يوم واحد من ترحيب تل أبيب بفتوى هيئة كبار العلماء في السعودية بخصوص جماعة "الإخوان المسلمين" التي وصفتها بأنها جماعة إرهابية وحذرت من الانتماء إليها.

وعلى حسابها بموقع التواصل الاجتماعي قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "يسعدنا نحن في إسرائيل أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة، ولا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس".

وأضافت: "نحن بأمس الحاجة إلى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها".

بذور السلام حاضرة في الدول العربية وهي بحاجة إلى رعاية واهتمام لتزدهر إلى سلام يعبر عن رغبة الشعوب في #التعايش وهذا ما نلمسه على منصاتنا يوميا. #ثمار_السلام الأخيرة مع #الإمارات#البحرين#السودان هي عوامل مشجعة لابناء المنطقة وخير البر عاجله https://t.co/wvTe5BKspm — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 15, 2020

المصدر: RT