الادعاء العام في الجزائر: حرائق الغابات الأخيرة بفعل فاعل لضرب الاستقرار

أعلن كمال شنوفي، المدعي العام في شرشال بولاية تيبازة الساحلية، غرب العاصمة الجزائر، أن الحرائق التي نشبت مؤخرا في غابات المنطقة مخلفة قتلى وجرحى ومشردين لم تكن طبيعية بل بفعل فاعل.

وأضاف المدعي العام، حسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن الغاية من إضرام هذه الحرائق هي "ضرب الاستقرار في البلاد، وأنها اشتعلت بتحريض من أشخاص مناوئين من داخل وخارج الوطن"، موضحا أن التحقيقات قد آلت إلى اعتقال 19 شخصا يشكلون 4 مجموعات.

إقرأ المزيد

واندلعت خلال الأسبوعين الأخيرين عدة حرائق، في فصل لا تحدث فيه عادة مثل هذه الكوارث التي تقتصر على فصل الصيف، وشملت هذه الحرائق غابات مختلف جهات البلاد، من بينها وهران والشلف والبليدة وتيبازة وبومرداس، مما أثار شكوكا وتساؤلات لدى المواطنين الذين تساءلوا عن خلفياتها.

كما سبق أن عبرت الحكومة الجزائرية التي يرأسها عبد العزيز جراد عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة عن اشتباهها في كون الحرائق مفتعلة عمدا بخلفيات سياسية/أمنية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الأسبوع الماضي أن رجال الإطفاء قد أخمدوا خلال يومين فقط 21 حريقا في مختلف غابات البلاد.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية