الكاظمي: حكومتي انتقالية وتهدف للوصول إلى انتخابات مبكرة

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة، لكن هناك من يحاول وضع العقبات أمامها.

وقال خلال جلسة مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة، إن "هذه الجلسة تعقد لأول مرة في الحكومات المتعاقبة، وستعقد بشكل دوري شهري، ونهدف من خلال هذا المجلس الى التواصل مع الجهات والهيئات، لتذليل العقبات والتحديات والصعوبات، والمداولة واتخاذ التوجيهات، وإحالة ما يتطلب الى مجلس الوزراء للتصويت عليه".

وأضاف، أن "البلاد تواجه تحديات عديدة، ويجب على مؤسسات الدولة كافة مضاعفة الجهود لتجاوزها، ووضع البلد على المسار الصحيح".

وأشار الكاظمي إلى أن "الحكومة الحالية انتقالية هدفها الوصول الى انتخابات مبكرة، وعلى الرغم ممن يحاول وضع العقبات أمامها، الا أنها عازمة على إجراء انتخابات شفافة وعادلة تحقق طموحات المواطنين، وتمضي بالبلد نحو الأفضل".

المصدر: RT