مناورات جوية بين السودان ومصر وتدريبات مرتقبة بين البلدين (صور)

يجري سلاح الجو السوداني والمصري، تدريبات جوية مشتركة، وذلك بعد نحو أسبوعين من زيارة قام بها وفد عسكري مصري رفيع المستوى إلى الخرطوم.

وانطلقت بقاعدة "عوض خلف الله بمروي" السودانية، فعاليات المناورات الجوية "نسور النيل 1"، ومع اكتمال وصول القوات المصرية المشاركة، من المنتظر أن تختتم الفعاليات التي تشمل عددا من التدريبات والتمارين الخاصة بإدارة الأعمال الجوية المشتركة، إلى جانب استخدام أسلحة الجو المختلفة، في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وتجري الترتيبات لتنفيذ بعض المشاريع التدريبية بين الجانبين خلال نهاية هذا العام والعام المقبل 2021.

وتأتي هذه التدريبات بعد زيارة قام بها رئيس أركان الجيش المصري، محمد فريد حجازي، للخرطوم مطلع نوفمبر الجاري، وإجراء مباحثات عسكرية بين الجانبين، تم الاتفاق خلالها على التوسع في مجالات التعاون العسكري من دورات تأهيلية وتدريب مشترك، ليشمل كافة التشكيلات البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية.

RT

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT