 
مباشر

مصر تدين قرار إسرائيل بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

أخبار العالم العربي

مصر تدين قرار إسرائيل بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5ub

دانت الخارجية المصرية قرار السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة، باعتباره انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن بالغ القلق مما ستؤدي إليه تلك السياسات من تقويض لفرص حل الدولتيّن، وما قد ينتج عنها من عزل للقدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، كما تحول دون المضي قدما سعيا لإنهاء الجمود الحالي في القضية الفلسطينية، ووصولاً لأمن واستقرار المنطقة.

إقرأ المزيد
السلطات الإسرائيلية تطرح عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في القدس
السلطات الإسرائيلية تطرح عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في القدس

المصدر: بوابة الأهرام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا