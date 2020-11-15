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"سانا": القوات الأمريكية تخرج من سوريا رتلا من 50 عربة ودبابة باتجاه العراق

أخبار العالم العربي

Reuters RODI SAID
مدرعة عسكرية أمريكية في سوريا (9 مارس من العام 2017).
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أفادت وكالة "سانا" السورية، الأحد، بأن القوات الأمريكية أخرجت من سوريا رتلا من 50 عربة مدرعة ودبابة باتجاه الأراضي العراقية.

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وذكرت مصادر أهلية، حسب "سانا"، أن "رتلا من 50 عربة مدرعة ودبابة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي خرجت من معبر الوليد غير الشرعي باتجاه الأراضي العراقية وسط إجراءات مشددة على طول مسار القافلة العسكرية".

وتسيطر القوات الأمريكية و"قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة معها على معظم حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور.

وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي".

وصادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها شمال شرق البلاد.

المصدر: "سانا" + وكالات

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