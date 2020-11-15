سوريا.. 4 وفيات و71 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سوريا إلى 345 حالة، بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات، و71 إصابة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 6684، بينها 2714 حالة شفاء، 49 منها سجلت اليوم الأحد.

أعلنت #وزارة_الصحة اليوم تسجيل 71 #إصابة جديدة بفيروس كور*ونا و #شفاء 49 حالة و #وفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في #سورية.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت #سانا نسخة منه إلى أن #حصيلة_الإصابات_المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 6684 #شفيت منها 2714 و #توفيت 345 حالة. pic.twitter.com/DSIOqNFpVp — سانا عاجل (@SanaAjel) November 15, 2020

المصدر: "سانا"