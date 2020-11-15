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سوريا.. 4 وفيات و71 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

سوريا.. 4 وفيات و71 إصابة جديدة بكورونا
AFP Louai Beshara
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ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سوريا إلى 345 حالة، بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات، و71 إصابة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 6684، بينها 2714 حالة شفاء، 49 منها سجلت اليوم الأحد.

المصدر: "سانا"

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