انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا في السعودية

أفادت وزارة الصحة السعودية الأحد، بتسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 353255 إصابة، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 5657.

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وتعد هذه الأرقام المعلنة اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا بعدد الإصابات على أساس يومي في المملكة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن العاصمة الرياض سجلت اليوم أعلى إصابات كورونا في السعودية بـ57 إصابة، مشيرا إلى أن معظم حالات كورونا في المدينة المنورة جاءت بسبب المناسبات الاجتماعية وتراخي البعض في إجراءات الوقاية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 357 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية، ليبلغ إجمالي المتعافين من الجائحة 340304 أشخاص، وارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 96.33%، فيما بلغت الحالات النشطة 7294 حالة، بينها 810 حالات حرجة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن السلطات تراقب إرتفاع الحالات الحرجة في السعودية ونسبة ارتفعاعها، ومستمرة في الرعاية الصحية، لافتا إلى أنه "على مدى الأسبوعين الماضيين لاحظنا ارتفاعا في حدود 7% لعدد الحالات الحرجة".

وأكد أن "الإجراءات الوقائية التي نشدد على تطبيقها ليست عشوائية وإنما هي مبنية على دراسات علمية وتجارب واقعية".

وقال المتحدث أن السعودية مهتمة في لقاحات كورونا المعلن عنها، وتوفيرها فور اعتمادها بالطرق الرسمية.

المصدر: أخبار السعودية