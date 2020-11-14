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الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تحت الـ350 مجددا

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الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تحت الـ350 مجددا
Reuters Ahmed Yosri
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أعلنت السلطات الصحية السعودية أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة تراجعت مجددا إلى مستوى ما تحت عتبة الـ350 حالة خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت رصد 349 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال يوم أمس الجمعة، مقارنة مع 441 إصابة الخميس و311 إصابة الأربعاء.

وسجلت الوزارة 16 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال اليوم الأخير، مقابل 20 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 352950 إصابة مؤكدة بما في ذلك 7362 حالة نشطة منها 807 مرضى في حالة حرجة.

وتماثل 379 مريضا للشفاء من العدوى في السعودية خلال يوم أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 339947 شخصا.

المصدر: RT

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