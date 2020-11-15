المجلس الانتقالي الجنوبي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى أبين بجنوب اليمن

أفاد مراسلنا بأن المجلس الانتقالي الجنوبي دفع بتعزيزات عسكرية إلى محافظة أبين بجنوب البلاد، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة المعارك بين القوات الحكومية والقوات التابعة له.

وتأتي هذه التطورات بعد ارتفاع وتيرة المعارك خلال اليومين الأخيرين.

وبحسب وسائل إعلام يمنية فإن المعارك التي تدور رحاها بين قوات حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من جهة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى بمحافظة أبين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، كما تم قطع الطريق الدولي بالمحافظة على إثر المواجهات.

وأفادت وكالة "سبأ" أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أجرى اتصالا هاتفيا، أمس السبت، مع قائد اللواء الثالث، العميد لؤي الزامكي، عزاه في مقتل شقيقه النقيب هيثم الزامكي ورفاقه.

وأعرب هادي عن تعازيه في كافة الذين سقطوا في "معركة الدفاع عن الوطن بمحافظه أبين".

المصدر: RT + سبأ