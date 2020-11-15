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الإمارات تمنح "الإقامة الذهبية" لعشر سنوات في بعض المهن

أخبار العالم العربي

الإمارات تمنح
Reuters Hamad I Mohammed
دبي
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أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأحد عن اعتماد حكومة بلاده منح "الإقامة الذهبية" لمدة 10 سنوات للمقيمين من بعض المهن.

وأوضح حاكم دبي على حسابه في "تويتر" أن "الإقامة الذهبية" ستمنح لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة وكافة الأطباء والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.

كما سيتم منح "الإقامة الذهبية" للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم

وكتب الشيخ محمد: "هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات .. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات".

المصدر: RT

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