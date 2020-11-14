وفاة رجل الأعمال السعودي حمود البراهيم

أكدت مواقع إخبارية سعودية محلية وناشطون، يوم السبت، وفاة رجل الأعمال السعودي حمود السعد البراهيم، مؤسس أسواق بنده في السعودية وسلسلة مطاعم هرفي الشهيرة.

وقالت إن البراهيم توفي بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث سيشيع جثمانه الأحد.

وكان أحد أقارب البراهيم قد أعلن دخوله مستشفى الحمادي في التاسع من الشهر الماضي بعد وعكة صحية أصابته.

والبراهيم، صاحب سلسلة متاجر بندة في السعودية العلامة التجارية الكبرى في أسواق التجزئة.

وتنقل رجل الأعمال الراحل ما بين 1974 و1980 في أكثر من 10 وظائف، اكتسب خلالها الخبرات، خاصة من خلال عمله مديرا عاما لأحد المخابز والفنادق، ثم أسس بعدها شركة بنده.

وكان البراهيم يملك الجزء الأكبر من أسهم شركة هرفي للأغذية عبر شركة "بندة"، وكان أول مطعم في حي الملز بالعاصمة السعودية الرياض، وفي العام 1993 شارك الأمير الوليد بن طلال، البراهيم في شركة هرفي، ما ساهم في توسع أعمالها وتحولت إلى شركة عامة ودخلت أسهمها في السوق المالية السعودية.

وذكر موقع "الرجل" أن حمود السعد البراهيم هو أول من أدخل الوجبات السريعة إلى السعودية.

ونعى العديد من الكتاب والصحفيين ورجال الأعمال في السعودية، الراحل البراهيم، حيث كتب فهد الدغيثر في تغريدة، على حسابه في "تويتر"، "فجعت قبل قليل بخبر وفاة أستاذي الكبير حمود السعد البراهيم مؤسس أسواق بنده ومؤسس بالشراكة لمطاعم هرفي".

وأضاف "لقد كان نعم المعلّم والزميل والصديق.. رحمك الله أبا سعد وأسكنك فسيح جناته وخالص العزاء لأسرته الكريمه وكافة أفراد آل إبراهيم الكرام.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

فجعت قبل قليل بخبر وفاة أستاذي الكبير #حمود_السعد_البراهيم مؤسس #اسواق_بنده ومؤسس بالشراكة لمطاعم #هرفي. لقد كان نعم المعلّم والزميل والصديق. رحمك الله أبا سعد وأسكنك فسيح جناته وخالص العزاء لأسرته الكريمه وكافة أفراد آل إبراهيم الكرام.

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/RnW9d5ZiRs — فهد الدغيثر 🇸🇦 (@DeghaitherF) November 14, 2020

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"