مصر تسجل 228 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، عن تسجيلها 228 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع طفيف لكلا المؤشرين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 228 حالة، مقابل 214 في بيانات الخميس و224 الجمعة، لتصل إلى 110547 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 13 وفاة جديدة جراء الفيروس، مقابل 12 الخميس وكذلك 12 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 6442 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 99 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 100946 شخصا.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

المصدر: RT