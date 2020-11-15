بعد اعتذاره أمام القاضي.. إخلاء سبيل "جو هاني" المتهم بازدراء الأديان

أخلى قاضي المعارضات بمحكمة الإسماعيلية، سبيل الطالب يوسف هاني المتهم بازدراء الأديان، عقب اعتذاره عن نشر تعليقات مسيئة للنبي محمد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وصدر القرار بعد اعتذار المتهم عما بدر منه خلال عرضه يوم السبت على قاضي المعارضات، للنظر في أمر تجديد حبسه من عدمه، وأقر المتهم بارتكابه الواقعة وأنه ندم على فعله ويحترم الرسالات السماوية، والرموز الدينية، كما قدم محامي المتهم مذكرة مكتوبة تتضمن اعتذارا وتعهدا بعدم تكرار ما حدث.

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وكان ضباط مباحث الإسماعيلية، ألقوا القبض على المتهم يوسف هاني، الشهير بـ"جو هاني"، بعد الإساءة إلى النبي محمد، وجرى استجوابه وأحيل للنيابة العامة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.

وأكدت تحريات قطاع الأمن الوطني، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، صحة الرسائل النصية التي كتبها المتهم، وأنه دونها من حسابه الذي يحمل بياناته الشخصية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها الخميس الماضي، إن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وباشرت نيابة الإسماعيلية الكلية التحقيق في الواقعة وطلبت تحريات قطاع الأمن الوطني وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها وصلته بمالك ومستخدم الحساب.

وكانت نيابة استئناف الإسماعيلية قد أمرت الجمعة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت النيابة له تهمة ازدراء الأديان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية