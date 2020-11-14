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السيسي ينعى رئيس مالي الأسبق أمادو توري

أخبار العالم العربي

السيسي ينعى رئيس مالي الأسبق أمادو توري
Sputnik
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى مالي، برقية تعزية في وفاة رئيس مالي الأسبق أمادو توماني توري، الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي.

وأعرب السيسي في البرقية عن خالص التعازي إلى الشعب المالي، واصفا إياه بأنه "أحد أبرز القادة الأفارقة الذين طالما نادوا بدعم المبادرات التي تعزز من استقرار دول القارة وازدهار شعوبها".

وأكد الرئيس السيسي أن "مصر لن تنسى جهود الفقيد أمادو توماني توري في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر ومالي، فضلا عن دوره البارز في النهوض بمالي من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التنموية في كافة المجالات".

وتوفي الرئيس المالي الأسبق، أمادو توماني توري، ليلة الثلاثاء الماضي في مدينة إسطنبول التركية عن عمر ناهز 72 عاما، حسبما أعلنت عنه مصادر إعلامية نقلا عن أقاربه.

المصدر: RT

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