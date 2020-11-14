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الجزائر.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز 66 ألفا

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الجزائر.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز 66 ألفا
Reuters
الجزائر.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز 66 ألفا
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شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بالجزائر خلال 24 ساعة مضت انخفاضا طفيفا بعد تسجيل أربعة أرقام قياسية متتالية، فيما تواصل حصيلة الوفيات تسجيل أرقام مستقرة.

وكشفت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 844 إصابة جديدة في الأربع وعشرون ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 66819 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات 2139 حالة، بعد تسجيل 14 وفيات جديدة في آخر 24 ساعة.

وأعلنت الوزارة بداية الأسبوع الماضي عن تعديل مواقيت الحجر الجزئي المنزلي، لتبدأ من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى تكييف قائمة الولايات المعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي، وفق تطور الوضع الصحي لتنتقل من عشرين ولاية إلى تسعة وعشرين.

وكانت الجزائر قد سجلت يوم الجمعة أعلى إصابات يومية على الإطلاق بمرض كوفيد-19، وذلك بتسجيل 867 حالة جديدة.

المصدر: RT

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