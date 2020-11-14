عشراوي: زيارة بومبيو المعلنة لمستوطنة "بساغوت" والجولان السوري المحتل إمعان واستهتار بالقانون

انتقدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الإعلان عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة "بساغوت" في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل.

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وقالت عشراوي إن "الإعلان عن زيارة بومبيو إلى مستوطنة (بساغوت) الاستعمارية المقامة على أراضي مدينة البيرة المحاذية لمدينة رام الله، وزيارة الجولان السوري المحتل، يؤكد إصرار إدارة ترامب على ترسيخ الانتهاكات وتثبيتها والاستمرار في مناهضة حقوق الشعوب وتحدي المنظومة الأممية وقوانينها وقراراتها وشرعنة وتبييض الضم وسرقة الأراضي والمقدرات".

وأضافت أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تكريس تركة ترامب وإرثه المناهض للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وترجمة تهديداته وخطواته المستفزة القائمة على انتمائه الصهيوني المسيحي الأصولي وشراكته مع اليمين الإسرائيلي المتطرف عبر استغلال مدة حكمه المتبقية لفرض وقائع جديدة على الأرض وتثبيتها وتمكين سيطرة إسرائيل وتشجيعها على الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة".

وصرحت بأن "بومبيو يوظف هذه القضية لتحقيق طموحاته الشخصية ويستغل أيامه المعدودة في الحكم لترجمة مخططات إدارة ترامب الاستعمارية القائمة على ترسيخ العقلية الدينية الأصولية المطلقة التي تشرّع استخدام التوراة بديلا عن القوانين الدولية والإنسانية وتبرر استباحة حياة وحقوق ومقدرات الشعوب".

وشددت عشراوي على تمسك القيادة الفلسطينية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والخروج برؤية تنهي الضرر الذي ألحقته إدارة ترامب بالشعب وقضيته وتزيل ما يسمى بـ"صفقة القرن" عن الطاولة نهائيا وتضمن الوصول إلى حل دائم وعادل يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية قائم على أسس الحماية والمساءلة ومتطلبات العادلة والمساواة.

المصدر: RT