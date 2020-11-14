"حماس": المقاومة الفلسطينية راكمت مزيدا من القوة

أصدرت حركة حماس بيانا في ذكرى اغتيال القيادي في كتائب القسام احمد الجعبري قالت فيه إن المقاومة الفلسطينية "راكمت مزيدا من القوة" في مواجهة إسرائيل.

إقرأ المزيد

وقالت "حماس"، في بيان في الذكرى السنوية الثامنة لمعركة "حجارة السجيل"، واغتيال أحد أبرز قادتها العسكريين، أحمد الجعبري، إن "المقاومة التي دكت تل أبيب بقوة قبل 8 سنوات، قد راكمت مزيدا من القوة، وباتت أكثر استعدادا وإصرارا على مواصلة مسيرة التحرير، ولن تتراجع قيد أنملة عن هدف التحرير ودحر المحتل عن كامل أرضنا".

وقالت حماس "بات الاحتلال يحسب الحسابات الكبيرة قبل أن يقدم على جرم وفعل مشابه" كاغتيال الجعبري.

وتابعت: "ثمة قواعد للاشتباك جديدة، تم ترسيمها وترسيخها... أن الدم الفلسطيني لم يعد رخيصا مستباحا".

المصدر: "المركز الفلسطيني للإعلام"