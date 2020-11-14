"حماس" تصف زيارة بومبيو المرتقبة للمستوطنات بـ"البلطجة"

أكد الناطق باسم "حركة حماس"، حازم قاسم، يوم أمس الجمعة، أن نية وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زيارة مستوطنات إسرائيلية، تمثل "عدوانا أمريكيا على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب".

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وأشار الناطق باسم حماس إلى أن "اعتزام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زيارة مستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتمل، تمثل عدوانا أمريكيا على حقوق شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية".

وقال قاسم: "هذه الزيارة تعكس إصرار الإدارة الأمريكية على تطبيق بنود صفقة القرن، في ما تبقى لها من أيام في البيت الأبيض".

وأضاف: "هذا السلوك الأمريكي في التعامل مع حقوق شعبنا الوطنية، يعكس منطق العربدة والبلطجة التي يتصرف بها بومبيو وإدارة ترامب".

واعتبر قاسم السلوك الأمريكي "تمردا على القرارات الدولية والأعراف الإنسانية، بما يخدم اليمين الصهيوني"، مشددا على أنه "يشكل إهانة حقيقية لكل المنظومة العربية".

ولفت إلى أن "خطوات الإدارة الأمريكية، تثبت حجم التضليل الذي مارسته الأطراف التي طبعت مع الاحتلال، حينما ادعت أن اتفاقات التطبيع تشمل وقف مخطط الضم"، ما وصفه بـ"السلب والنهب"، وتابع: "في حين تشكل زيارة بومبيو قوة دفع لتطبيق هذا المخطط الاستعماري".

وحذرقاسم من أن "المواقف الأمريكية والصهيونية، تؤكد أن المخاطر التي تواجه قضية حماس الوطنية ما زالت تتعاظم، وهو ما يتطلب الإسراع في ترتيب كامل للحالة الفلسطينية".

جدير بالذكر أن بومبيو سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، في جولة تشمل تفقد مرتفعات "الجولان السورية"، والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، حيث سيكون بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور مرتفعات الجولان، والمستوطنات الإسرائيلية.

المصدر: "المركز الفلسطيني للإعلام"