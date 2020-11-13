السعودية تدعم أسطولها بطائرات F-15 بعقد قيمته 9.8 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية فوز شركة بوينغ بعقد قيمته 9.8 مليار دولار لدعم القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات مقاتلة من طراز F-15 المتطورة.

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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، إن الاتفاق يشمل تحديث ودعم الأسطول الجوي السعودي، كما يتضمن جهودا مثل: تصميم الأجهزة والبرامج والأسلحة والتطوير والتكامل والاختبار والنظام الفرعي والمكونات الهيكلية للطائرات المقاتلة، إضافة إلى إنتاج وتركيب التعديلات والتحسينات المستقبلية على الأسطول الجوي السعودي.

ووفقا للاتفاقية، ستكون فترة هذا العقد خمس سنوات، بداية من تاريخ منح العقد، إضافة إلى وجود خيار لتمديده لمدة إضافية تصل إلى خمس سنوات أخرى.

المصدر: ديفينس بلوغ