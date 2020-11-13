وزارة الخارجية المغربية: الرباط أطلقت عملية مسؤولة لتأمين التنقل في معبر الكركرات
Reuters
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قالت وزارة الخارجية المغربية في بيان نشرته في صفحتها على موقع فيسبوك إن الرباط أطلقت عملية مسؤولة لتأمين التنقل في معبر الكركرات في الصحراء الغربية.
وأضافت أنها قررت "تحمل مسؤوليتها لوضع حد لوضعية الانسداد" التي حملت مسؤوليتها لجبهة البوليساريو.
وجاء في بيان الوزارة: "بعد التزامه بأقصى ما يمكن من ضبط النفس إزاء الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة التي قامت بها ميليشيات الـ"بوليساريو" في منطقة الكركرات العازلة بالصحراء المغربية، لم يجد المغرب خيارا آخر غير تحمل مسؤولياته لوضع حد لوضعية الانسداد التي تسببت فيها هذه التصرفات، وإعادة فرض حرية التنقل المدني والتجاري".
المصدر: وزارة الخارجية المغربية