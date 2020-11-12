بريطانيا تضيف الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

أعلنت بريطانيا، يوم الخميس، رفع عدد من الدول من قائمة عزل الوافدين منها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وضم التحديث الجديد للقائمة البريطانية كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وشيلي وايسلندا، وكمبوديا، ولاوس، وقطر وجزر تركس وكايكوس، وفقا لما ذكره وزير النقل البريطاني جرانت شابس.

Travel Corridor Update:

BAHRAIN, CHILE, ICELAND, CAMBODIA, LAOS, UAE, QATAR and TURKS & CAICOS ISLANDS have been ADDED to the #TravelCorridor list. If you arrive from these countries after 4am on Saturday 14th November you will NOT need to self-isolate. pic.twitter.com/wjw1JvUU8Q — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) November 12, 2020

ويعني هذا القرار أن الوافدين من هذه الدول، أصبحوا لا يحتاجون إلى دخول حجر صحي لمدة أسبوعين، كما يفتح الباب أمام إمكانية قضاء عطلات الشتاء في دبي بمجرد رفع قيود السفر الترفيهي.

المصدر: وكالات