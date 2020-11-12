 
مباشر

بريطانيا تضيف الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

أخبار العالم العربي

بريطانيا تضيف الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن
Reuters Carlos Jasso
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p54y

أعلنت بريطانيا، يوم الخميس، رفع عدد من الدول من قائمة عزل الوافدين منها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وضم التحديث الجديد للقائمة البريطانية كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وشيلي وايسلندا، وكمبوديا، ولاوس، وقطر وجزر تركس وكايكوس، وفقا لما ذكره وزير النقل البريطاني جرانت شابس.

ويعني هذا القرار أن الوافدين من هذه الدول، أصبحوا لا يحتاجون إلى دخول حجر صحي لمدة أسبوعين، كما يفتح الباب أمام إمكانية قضاء عطلات الشتاء في دبي بمجرد رفع قيود السفر الترفيهي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا