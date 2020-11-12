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الشرطة الهولندية تحتجز شخصا على خلفية إطلاق النار على السفارة السعودية

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الشرطة الهولندية تحتجز شخصا على خلفية إطلاق النار على السفارة السعودية
Reuters PIROSCHKA VAN DE WOUW
عنصران من الشرطة الهولندية أمام مقر السفارة السعودية في لاهاي بعد تعرض البعثة الدبلوماسية لإطلاق نار يوم 12 نوفمبر 2020.
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أعلنت السلطات الهولندية أن الشرطة احتجزت رجلا على خلفية حادث إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي.

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وقالت الشرطة، في بيان، إنها "اعتقلت رجلا في 40 عاما من مدينة زوترميير... للاشتباه بتورطه في حادث إطلاق النار على سفارة السعودية".

وأوضحت أن عملية الاعتقال نفذت قرب بيت الرجل في زوترميير، مضيفة أنها صادرت على سيارة له في إطار إجراء التحقيق، وذكرت أنها ستستجوب المشتبه فيه.

وسبق أن أكدت الشرطة أن مقر سفارة السعودية في لاهاي، الواقع بميدان كونينغينيغراختي، تعرض في حوالي الساعة 06:00 لإطلاق نار دون سقوط أي إصابات جراء الحادث.

كما أكدت السفارة السعودية في تعرضها لحادث إطلاق النار الذي لم يؤد إلى وقوع إصابات، داعية مواطني المملكة المتواجدين في هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر.

المصدر: RT

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