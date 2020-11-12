رئيس أركان حرب الجيش المصري يتفقد الحالة الأمنية في سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية أن رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمد فريد توجه إلى سيناء لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية بشمال شبه الجزيرة.

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وتفقد فريد إجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، كما تفقد الحالة الأمنية لعدد من الكمائن الأمنية المرتكزة على الطرق والمحاور الرئيسية وعددا من المنشآت التعليمية والإدارية والتنموية للتأكد من عودة الحياة الطبيعية.

وأشار فريد إلى ضرورة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لتهيئة أفضل الأحوال المعيشية والإدارية للمواطنين وكذا عناصر القوات المسلحة المكلفة بالقضاء على العناصر الإرهابية وفرض السيطرة الأمنية الكاملة.

وأشار فريد إلى الدعم الكامل من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير سبل الحياة الكريمة لأهالي سيناء الذين وقفوا جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة المصرية في التصدي والقضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال سيناء واستعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أفادت الخميس، نقلا عن مصدر إسرائيلي، بمقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة، إثر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية.

المصدر: RT