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أ ف ب نقلا عن مصدر إسرائيلي: 7 قتلى في تحطم مروحية في سيناء

مصر.. القبض على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب تسبب في أزمة كبيرة (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر.. القبض على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب تسبب في أزمة كبيرة (صورة)
Reuters
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ألقت أجهزة الأمن بالدقهلية في مصر، على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب بدائرة السنبلاوين، و9 من أنصاره.

مصر.. القبض على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب تسبب في أزمة كبيرة (صورة)

وتم القبض عليهم بعد تجمهر العشرات منهم أمام قرية "ظفر"، وقطع الطريق احتجاجا على رفض طعن المرشح على نتائج الانتخابات.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الوضع بالقرية، وألقت القبض على 9 من المحتجين والمرشح الخاسر عبد الناصر المتولي المهدي، عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد، وحُرر محضر ضده بالتحريض على التظاهر، ولأنصاره بالتظاهر وقطع الطريق.

ويجري حاليا عرض المرشح والمتهمين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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