المرور السعودي يحذر من العبث بلوحات المركبات

حذرت الإدارة العامة للمرور في السعودية، من العبث باللوحات المخصصة للمركبات، سواء بطمسها، أو تغيير معالمها، أو سير المركبة بلا لوحة خلفية، أو دون لوحات.

وشدد المرور السعودي على أن أي مما سبق يعد مخالفة توجب الغرامة على مرتكبها.

وتفاعل المرور السعودي مع استفسار مغرد تساءل عن قيمة الغرامة المالية لمخالفة تركيب عاكس للوحة تفاديا لتصوير جهاز الرصد الآلي ساهر، ليرفق له المرور السعودي في رده جدول المخالفات (رقم6) والذي يتضمن 14 مخالفة موجبة لغرامة تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف ريال في حدها الأعلى، ومنها: مخالفة طمس لوحات المركبة، ومخالفة سير المركبة بلا لوحة خلفية أو بلا لوحات.

وإضافة إلى الغرامة المالية، فيتم في المخالفتين المذكورتين حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

المصدر: عكاظ