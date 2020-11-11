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مصر.. توقيف مدرس في الإسماعيلية أساء للنبي محمد

أخبار العالم العربي

مصر.. توقيف مدرس في الإسماعيلية أساء للنبي محمد
Reuters
الشرطة المصرية
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ألقت قوات الأمن المصرية في محافظة الإسماعيلية القبض على المدرس هاني يوسف، بتهمة الإساءة للنبي محمد.

وكان المدرس يوسف قد تصدر منصات التواصل الاجتماعي بتهمة الإساءة للدين الإسلامي والنبي محمد، على خلفية انتشار الرسوم المسيئة في فرنسا.

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وانتشر وسم "حاكموا جو هاني" في مصر، بعد قيام فتاة عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعبير عن رفضها الكامل لأي إساءة فرنسية للدين الإسلامي.

ورد عليها المدرس في تعليقات تحوي إساءات بالغة ومتكررة للرسول.

 

المصدر: "صحيفة المصريون"

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