تحرك عاجل في مصر للتحقيق قي واقعة إساءة جديدة للرسول

أعلنت النيابة العامة المصرية فتح تحقيق عاجل في واقعة ازدراء الدين الإسلامي والإساءة للرسول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

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وقالت النيابة المصرية إن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، سجلت تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي لمحادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية