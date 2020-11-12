مباحثات سودانية أمريكية في الخرطوم

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان شمس الدين كباشي للمبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، التزام بلاده بانسحاب البعثة الأممية الإفريقية من دارفور، وحلول بعثة أممية خالصة مكانها.

وشدد كباشي خلال لقاء جرى الأربعاء في الخرطوم، على أن حفظ أمن وسلامة المواطن وممتلكاته، من مسؤوليات حكومة السودان.

وخلال اللقاء تطرق الجانبان إلى الخطوات التي تمت لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد الجانب السوداني على ضرورة ترجمة هذه الخطوات عبر منافع اقتصادية واستثمارية تعود على السودان.

وجاءت زيارة المبعوث الأمريكي دونالد بوث متزامنة مع زيارة المبعوث البريطاني للسودان، لبحث عملية التسليم والتسلم بين بعثتي يوناميد ويونيتامس.

المصدر: راكوبة نيوز