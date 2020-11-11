 
مباشر

المبعوثة الأممية إلى ليبيا تشير إلى انفراج محادثات تونس

أخبار العالم العربي

المبعوثة الأممية إلى ليبيا تشير إلى انفراج محادثات تونس
Reuters
رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4ud

قالت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن المحادثات الجارية في تونس حول مستقبل ليبيا، أحرزت تقدما تمثل في الاتفاق على إجراء الانتخابات خلال 18 شهرا.

إقرأ المزيد
تواصل ملتقى الحوار الليبي في تونس
تواصل ملتقى الحوار الليبي في تونس

وأكدت أن المشاركين وافقوا على خارطة طريق توضح خطوات توحيد المؤسسات الليبية، مشيرة إلى أنه يجب تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد الفترة الانتقالية.

وصرحت وليامز بأن المعنيين سيخوضون يوم الخميس نقاشات حول المؤسسات الوطنية التي سيتم إحداثها، وأن النقاشات كانت بناءة وهناك قناعة ببناء مؤسسات موحدة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا