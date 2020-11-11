المبعوثة الأممية إلى ليبيا تشير إلى انفراج محادثات تونس

قالت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن المحادثات الجارية في تونس حول مستقبل ليبيا، أحرزت تقدما تمثل في الاتفاق على إجراء الانتخابات خلال 18 شهرا.

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وأكدت أن المشاركين وافقوا على خارطة طريق توضح خطوات توحيد المؤسسات الليبية، مشيرة إلى أنه يجب تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد الفترة الانتقالية.

وصرحت وليامز بأن المعنيين سيخوضون يوم الخميس نقاشات حول المؤسسات الوطنية التي سيتم إحداثها، وأن النقاشات كانت بناءة وهناك قناعة ببناء مؤسسات موحدة.

المصدر: وكالات