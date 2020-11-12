توقيع بروتوكول للتعاون بين قبرص والإمارات (صور)

أعلنت وكالة الأنباء القبرصية أن لجنة التعاون المشترك بين حكومتي قبرص والإمارات، عقدت اجتماعها الأول اليوم الأربعاء عن بعد.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع عقد لتعزيز العلاقات الثنائية في مجموعة واسعة من القطاعات منها التجارة والاستثمارات والطاقة والملاحة والتعليم والثقافة والسياحة والأمن والدفاع، حيث تم التوقيع على بروتوكول للتعاون.

وحسب بيان صحفي، ترأس الاجتماع الذي تم عن بعد وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس ووزير الدولة الإماراتي أحمد الصايغ.

وأشارت الوكالة القبرصية إلى أن الوزيرين وقعا أيضا بروتوكولا يحدد بوضوح سياق التعاون بينهما وسيكون بمثابة خارطة طريق لمواصلة تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة على أساس مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 15 يونيو 2019، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة بما يصب في مصلحة البلدين، وكذلك تعزيز جهود التعاون في المنطقة ككل.

Very pleased to see our joint efforts to take the excellent bilateral rel's with #UAE to the next level yielding tangible results. Co-chaired with Minister #AhmedAliAlSayegh the 1st meeting of 🇨🇾-🇦🇪 Joint Committee on Cooperation & signed Protocol mapping next steps, @ABZayedpic.twitter.com/pFe77TMLY8 — NikosChristodoulides (@Christodulides) November 11, 2020

Ολοκληρώθηκε η πρώτη Συνάντηση της Κοινής Επιτροπής Συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Κύπρου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Υπογραφή Πρωτοκόλλου για τα επόμενα βήματα στην περαιτέρω ανάπτυξη των εξαίρετων διμερών σχέσεων

🇨🇾🇦🇪#CYMFApressrelease👇https://t.co/uaqKCPseMOpic.twitter.com/84IFYBOOZ8 — Cyprus MFA (@CyprusMFA) November 11, 2020

المصدر: وكالة الأنباء القبرصية