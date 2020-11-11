مصر تصدر بيانا بعد الهجوم في جدة السعودية

دانت مصر بأشد العبارات الهجوم الغاشم الذي وقع في مدينة جدة السعودية، مستهدفا بعبوة ناسفة مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

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وأعربت مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وشددت على دهشتها البالغة لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السوية، وأكدت وقوفها بجانب السعودية في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها.

وكانت منطقة مكة قد أكدت في بيان اليوم الأربعاء، إصابة شخصين في هجوم جدة أحدهما موظف بالقنصلية اليونانية والآخر فرد أمن.

المصدر: RT