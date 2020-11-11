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القبض على شبكة لترويج المخدرات في أبو ظبي

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القبض على شبكة لترويج المخدرات في أبو ظبي
Reuters AHMED JADALLAH
علم دولة الإمارات العربية
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قبضت الشرطة الإماراتية في أبو ظبي اليوم الأربعاء على شبكة إجرامية لتجارة وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تضم ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات دولة آسيوية.

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وأفادت شرطة أبو ظبي بأنها ضبطت مع هذه الشبكة 45 كيلوغراما و267 غراما من مخدري الهيروين والكريستال، وتبين من التحقيق أنهم يجلبون المواد المخدرة من خارج الدولة، ويضعونها عن طريق الـ"لوكيشن" في كل من أبو ظبي، ودبي، والشارقة.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي، العميد محمد سهيل الراشدي، أن فرق العمل بمكافحة المخدرات حريصة كل الحرص وبكامل الجهوزية للتعامل مع كل طرق تهريب المخدرات، لافتا إلى إمكانية الشرطة كشف المخدرات عن طريق استخدام الأجهزة المتطورة التي تمتلكها، ومنوها بحرفية عناصرها المدربين تدريبا عال المستوى في هذا المجال.

المصدر: "الإمارات اليوم"

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