بومبيو: عقوبات باسيل ستجدي نفعا وسنقف مع اللبنانيين ضد الفساد

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده ستقف إلى جانب اللبنانيين في مساعيهم للقضاء على الفساد، معتبرا أن العقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ستجدي نفعا.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نعاقب باسيل كما في كل البلدان التي نعاقب مسؤوليها على فسادهم، فهو كان مرتبطا بعمق مع "حزب الله"، والشعب لا يريد ذلك، بل يريد دولة ذات سيادة واستقلال، ويريد الحرية والازدهار وفرص العمل".

كما أكد أنه تم وضع عدد من الشركات التي تتعامل مع جهات إيرانية على قائمة العقوبات، لافتا إلى أن "كل من يتعامل مع الجيش الإيراني يخاطر بـ"الخضوع للعقوبات".

وقال: "بالأمس فرضنا عقوبات على 4 مسؤولين من "الحزب الشيوعي الصيني" والشرطة في هونغ كونغ الذين قمعوا حرية الشعب. ويوم الاثنين أطلقنا اللائحة الخامسة بالعقوبات على عدد من الأشخاص بموجب "قانون قيصر"، للتصدي لاستمرار النزاع في سوريا، وسننسق مع الاتحاد الأوروبي للتصدي لهذه الفظائع التي ترتكب بحق الشعب".







المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"