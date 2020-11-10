لبنان.. 17 وفاة و1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، عن تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 96907 حالات.
كما أفادت الوزارة بتسجيل 17 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 749.
وأشارت إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 845، بينها 310 في العناية المركزة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية التي أجريت بلغت 12714 فحصا، فيما أجريت 924 فحصا في المطار.
المصدر: النشرة