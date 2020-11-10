لبنان.. 17 وفاة و1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة ​الصحة​ اللبنانية​ في تقريرها اليومي، عن تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 96907 حالات.

كما أفادت الوزارة بتسجيل 17 وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 749.

وأشارت إلى أن عدد ​حالات​ الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 845، بينها 310 في العناية المركزة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية التي أجريت بلغت 12714 فحصا، فيما أجريت 924 فحصا في ​المطار​.

المصدر: النشرة