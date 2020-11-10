وصول رئيس الأركان العراقي إلى السعودية (صور)

وصل اليوم الثلاثاء رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة لم يعلن عنها سابقا.

وذكرت الأنباء، أن "مباحثات يار الله في الرياض ستتناول تطوير العلاقات بين البلدين خاصة في المجال العسكري، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة السعودية والعراقية".

وكان في استقبال الفريق يار الله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

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المصدر: RT