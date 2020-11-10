بعد وفاته متأثرا بكورونا.. تداول صور للراحل صائب عريقات في جنازة عرفات

تداول ناشطون اليوم الثلاثاء، صورا للراحل صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في جنازة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

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وظهر عريقات في الصور المتداولة يشارك بحمل نعش الراحل ياسر عرفات، الذي توفي في 11 نوفمبر 2004.

المصور علاء بدارنة

المصور علاء بدارنة

والصور المتداولة تعود للمصور الفلسطيني علاء بدارنة.

يذكر أن عريقات رحل قبل يوم واحد من ذكرى وفاة عرفات.

وتوفي عريقات، اليوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 65 عاما.

المصدر: RT