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العاهل المغربي يأمر ببدء حملة تطعيم للوقاية من فيروس كورونا

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العاهل المغربي يأمر ببدء حملة تطعيم للوقاية من فيروس كورونا
Reuters zuz
العاهل المغربي محمد السادس
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وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس بالبدء بحملة تطعيم مكثفة في البلاد، للوقاية من فيروس كورونا المستجد في الأسابيع المقبلة.

وذكر بيان صادر عن القصر الملكي، أن "العاهل المغربي ترأس جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كورونا".

وجاء في البيان: "هذه العملية من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، حسب جدول لقاحي في حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التعليم، وكذلك الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها".

واستند البيان إلى أن "نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، وأكدت أن سلامة وفعالية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها".

وشهدت الأسابيع الماضية ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفيات في المعرب، حيث بلغت الإصابات 259 ألفا و951 حالة منذ ظهور أول حالة في البلاد في الثاني من مارس الماضي، فيما بلغت الوفيات 4356 حالة.

المصدر: "رويترز"

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