الحكومة التونسية تحذر من وضع صحي خطير جدا

حذر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الاثنين، من أن عدد الوفيات بفيروس كورونا قد يصل إلى ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف حالة، وقال إن الوضع الصحي في البلاد "خطير جدا".

وتسارع انتشار فيروس كورونا في تونس التي تمكنت من السيطرة على الموجة الأولى هذا العام، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى حوالي 70 ألف إصابة فضلا عن 1900 وفاة.

وكشفت مصادر طبية لرويترز أن طاقة وحدات الرعاية المركزة في أغلب المستشفيات العمومية بلغت أقصاها.

وكانت تونس قد فرضت هذا الشهر حظر تجول ليلي في البلاد ومنعت التنقل بين الولايات لإبطاء تفشي الفيروس.

المصدر: "رويترز"