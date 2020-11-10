نيابة قنا تسلم الطفلة المغتصبة من أبيها لوالدتها

سلمت النيابة العامة في قنا الطفلة المتهم والدها باغتصابها لوالدتها، للإقامة معها في القاهرة.

وأفاد مصدر أمني بأن المجلس القومي للطفولة تواصل مع فرع القاهرة لإبلاغ والدة الطفلة بواقعة تعدي زوجها على طفلتهما، واستجابت الأم وتوجهت إلى محافظة قنا وتسلمت ابنتها، بعد الاطلاع على التقرير الذي أعده المجلس عن حالة الأم، لضمان حياة آمنة للطفلة الضحية إلى جوار شقيقها الأصغر (8 أعوام).

وأشار المصدر إلى أن الأم أفادت بأنها هربت من المتهم إثر تعذيبه إياها وهي في الشهور الأولى من حملها، وأنها عادت إلى قنا تبحث عن طفليها الضحية، وابن آخر توفي دون علمها.

وكشفت تحريات المباحث أن معروف. ج (44 عاما) المقيم في مدينة قنا، اعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 10 سنوات منذ أكثر من عام، وأن زوجته هربت منه منذ 8 سنوات وتسكن بالقاهرة، بينما بقي معه طفلاهما، البنت المجني عليها، وشقيقها الذي توفي قبل عامين.

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT