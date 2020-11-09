بوتين خلال لقائه مع الأسد عبر الفيديو: بؤرة الإرهاب الدولي في سوريا تم القضاء عليها عمليا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال مع نظيره السوري بشار الأسد أن بؤرة الإرهاب الدولي في سوريا تم القضاء عليها عمليا، مشيرا إلى إمكانية العودة الجماعية للاجئين إلى البلاد.

بوتين: روسيا تؤيد عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين والوفد الروسي سيكون من أكبر الوفود مشاركة

بوتين خلال لقائه مع الأسد عبر الفيديو: حجم الكارثة الإنسانية في سوريا لا يزال كبيرا

بوتين خلال لقائه مع الأسد: اللاجئون الشباب يمكن أن يشكلوا تهديدًا للدول المضيفة من خلال الوقوع تحت تأثير المتطرفين

بوتين: هناك أكثر من 6.5 مليون لاجئ خارج سوريا معظمهم مواطنون قادرون على العمل في إعادة إعمار سوريا

بوتين يصف العمل ضمن صيغة أستانا بشأن سوريا بالفعال ويؤكد: حققنا معا الكثير وتم القضاء على بؤر الإرهاب