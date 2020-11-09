 
مباشر

بوتين خلال لقائه مع الأسد عبر الفيديو: بؤرة الإرهاب الدولي في سوريا تم القضاء عليها عمليا

أخبار العالم العربي

بوتين خلال لقائه مع الأسد عبر الفيديو: بؤرة الإرهاب الدولي في سوريا تم القضاء عليها عمليا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p43k

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال مع نظيره السوري بشار الأسد أن بؤرة الإرهاب الدولي في سوريا تم القضاء عليها عمليا، مشيرا إلى إمكانية العودة الجماعية للاجئين إلى البلاد.

بوتين: روسيا تؤيد عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين والوفد الروسي سيكون من أكبر الوفود مشاركة
بوتين خلال لقائه مع الأسد عبر الفيديو: حجم الكارثة الإنسانية في سوريا لا يزال كبيرا
بوتين خلال لقائه مع الأسد: اللاجئون الشباب يمكن أن يشكلوا تهديدًا للدول المضيفة من خلال الوقوع تحت تأثير المتطرفين
بوتين: هناك أكثر من 6.5 مليون لاجئ خارج سوريا معظمهم مواطنون قادرون على العمل في إعادة إعمار سوريا
بوتين يصف العمل ضمن صيغة أستانا بشأن سوريا بالفعال ويؤكد: حققنا معا الكثير وتم القضاء على بؤر الإرهاب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا