رئيس نادي الزمالك يخسر في انتخابات البرلمان المصري

شهدت انتخابات مجلس النواب المصري في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، خسارة رئيس نادي الزمالك السابق، المرشح مرتضى منصور.

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وأعلنت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مؤشرات نتيجة انتخابات مجلس النواب، وأكدت خسارة منصور، حيث حصل على 21271 صوتا.

وأشارت اللجنة إلى دخول أربعة مرشحين آخرين جولة الإعادة، وهم أسامة راضي، مستقبل وطن، وحصل على 22902 صوتا، وأحمد الألفي، مستقبل وطن، وحصل على 31578 صوتا، وعبد الفتاح البحراوى، حزب المؤتمر، وحصل على 27468 صوتا، والدكتور محمود العزب، وحصل على 24791 صوتا.

وجرت انتخابات الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، من المرحلة الثانية بالداخل، يومي السابع والثامن من شهر نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة فى موعد أقصاه، الـ14 من نفس الشهر، ضمن 13 محافظة، وهي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

المصدر: "الإعلام المصري"