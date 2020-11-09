وزير الداخلية الفرنسي يزور قرية جده موسى في الجزائر

ينوي وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان زيارة قرية جده موسى وقيد في منطقة أولاد غالي ببلدية المنصورة في ولاية مستغانم بشمال غرب الجزائر حسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وسوف يستغل الوزير الفرنسي زيارة العمل، الأولى، إلى الجزائر التي تدوم يومين لبحث ملفي الهجرة والأمن مع نظيره الجزائري للتعرف على أرض أجداده وأهله بأولاد غالي.

إقرأ المزيد

وكان جيرالد دارمانان قد أعلن الصيف الماضي أن أحد أسمائه هو موسى، وهو نفس اسم جده لوالدته الجزائري الذي جندته القوات الفرنسية في صفوفها خلال الحرب العالمية الثانية حيث قاتل النازيين في منطقة هاسنون بشمال فرنسا وعاش فيها بعد الحرب إلى غاية وفاته.

وقال دارمانان لصحيفة "لوباريزيان" معتزا "لأول مرة في تاريخ فرنسا، يوجد وزير للداخلية من أصول جزائرية (...) بالتأكيد هذا ليس ليس لا شيء". وبعيد تكليفه بوزارة الداخلية الصيف الماضي، غرد دارمانان على موقع "تويتر" قائلا "شرف كبير بالنسبة لحفيد مهاجر مثلي أن يعين وزيرا للداخلية في بلدنا الجميل".

Grand honneur, pour le petit-fils d’immigré que je suis, d’être nommé Ministre de l’Intérieur de notre beau pays.

Merci à Christophe Castaner qui a mené une action courageuse et déterminée au service de la protection de nos concitoyens. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 6, 2020

المصدر: وسائل إعلام فرنسية وجزائرية