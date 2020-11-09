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وزير الداخلية الفرنسي يزور قرية جده موسى في الجزائر

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وزير الداخلية الفرنسي يزور قرية جده موسى في الجزائر
Reuters
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان. الصورة: LUDOVIC MARIN / AFP
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ينوي وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان زيارة قرية جده موسى وقيد في منطقة أولاد غالي ببلدية المنصورة في ولاية مستغانم بشمال غرب الجزائر حسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وسوف يستغل الوزير الفرنسي زيارة العمل، الأولى، إلى الجزائر التي تدوم يومين لبحث ملفي الهجرة والأمن مع نظيره الجزائري للتعرف على أرض أجداده وأهله بأولاد غالي.

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وكان جيرالد دارمانان قد أعلن الصيف الماضي أن أحد أسمائه هو موسى، وهو نفس اسم جده لوالدته الجزائري الذي جندته القوات الفرنسية في صفوفها خلال الحرب العالمية الثانية حيث قاتل النازيين في منطقة هاسنون بشمال فرنسا وعاش فيها بعد الحرب إلى غاية وفاته.

وزير الداخلية الفرنسي يزور قرية جده موسى في الجزائرالجزائري المجند في الحرب العالمية الثانية موسى وقيد جد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان. الصورة: "الشروق" الجزائرية.

وقال دارمانان لصحيفة "لوباريزيان" معتزا "لأول مرة في تاريخ فرنسا، يوجد وزير للداخلية من أصول جزائرية (...) بالتأكيد هذا ليس ليس لا شيء". وبعيد تكليفه بوزارة الداخلية الصيف الماضي، غرد دارمانان على موقع "تويتر" قائلا "شرف كبير بالنسبة لحفيد مهاجر مثلي أن يعين وزيرا للداخلية في بلدنا الجميل".

 

المصدر: وسائل إعلام فرنسية وجزائرية

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